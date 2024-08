Bol en co testen paarse atletiekbaan, waar Nederlandse medailles worden verwacht

Maar voor de atleten die in actie gaan komen op de baan van het Stade de France maakt de kleur eigenlijk weinig uit, legt Schippers uit. "Het is gewoon een laagje verf op de baan, het maakt de baan niet sneller of trager."

De hardheid van de baan is wél van groot belang voor de atleten. En daarmee zit het wel goed volgens Schippers, die even door haar hurken gaat en voelt aan de baan. Een Italiaanse atleet heeft een balletje mee en stuitert wat in het rond. Een welbekende tactiek om de hardheid van de baan te checken, vertelt Schippers.

"Dit is een harde baan, daarop loop je sneller", voelt Schippers, tweevoudig wereldkampioen 200 meter en winnares van olympisch zilver in 2016. "Voor wedstrijden is dat heel fijn, maar op trainingen loop je liever op een zachtere baan. Een harde baan is namelijk belastender voor je spieren, de klappen komen harder aan."

Startblokken testen

De atleten kunnen bij deze enige trainingsmogelijkheid in het olympisch stadion ook de startblokken testen. Ook Schippers pakt een startblok en gaat als vanouds in de starthouding staan.

"Die kunnen nog weleens verschillen per wedstrijd, dus het is fijn om die gezien en gevoeld te hebben voordat het toernooi begint. Ik heb namelijk ook een keer gehad dat het startblok wat meeveerde of dat mijn voeten er niet helemaal goed in pasten."

Maar, zo merkt Schippers, de startblokken voelen prima aan. Na een snelle inspectie van het stadion is haar conclusie dan ook: "Dit gaat wel goedkomen." Sedoc is het daarmee eens. "De ambiance is fantastisch, de baan is snel, het publiek zit er dicht op en het stadion is dicht waardoor je weinig last hebt van de wind."