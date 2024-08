Vrijgelaten Amerikanen ontvangen door Biden: 'Dit voelt fantastisch'

Biden bedankte nogmaals de andere landen die hebben meegeholpen bij de gevangenenruil, met name Duitsland en Slovenië. "Dat was het moeilijkste: om andere landen iets te vragen dat tegen hun eigenbelang inging", verklaarde Biden. "Maar ze deden wat nodig was en durfden een risico voor ons te nemen."

Biden zei niet bang te zijn dat deze gevangenenruil een precedent schept en andere landen ook Amerikanen zullen gijzelen om eigen burgers vrij te krijgen. "Dat soort dingen gebeurt de hele geschiedenis al. Het is mijn taak om het te voorkomen en hen anders weer terug te krijgen. Ik vind niet dat we ze in een cel moeten laten rotten."

Naast de president en familieleden was er ook veel pers aanwezig, onder wie ook Gershkovich' hoofdredacteur Emma Tucker van The Wall Street Journal. Zijn familie had eerder al in een persbericht gezegd 491 dagen op dit moment te hebben gewacht. "We kunnen niet wachten om hem de grootste knuffel te geven en zijn lieve en moedige glimlach van dichtbij te zien."