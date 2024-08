VS ziet oppositiekandidaat als winnaar verkiezingen Venezuela

De Verenigde Staten zijn ervan overtuigd dat niet president Maduro de verkiezingen in Venezuela heeft gewonnen maar oppositiekandidaat González. "De officiële uitslag vertegenwoordigt niet de wil van het Venezolaanse volk", laat minister Blinken van Buitenlandse Zaken in een verklaring weten.

Blinken zegt dat de nationale kiesraad "geen enkele geloofwaardigheid" heeft vanwege onregelmatigheden bij de stembusgang en het uitblijven van de uitslagen per stembureau. Hij hecht meer waarde aan de cijfers die de oppositie vergaarde door exitpolls en waarnemers bij het tellen van de stemmen.

Volgens de officiële uitslag won president Maduro de verkiezingen met 51 tegen 44 procent van de stemmen. De oppositie zegt echter dat uit eigen tellingen bleek dat de Maduro's rivaal González circa 70 procent de kiezers achter zich kreeg. Op basis van die voorlopige resultaten zegt Blinken dat Maduro zijn achterstand "nooit kan inhalen".

Ondergedoken

Onmiddellijk nadat Maduro door de kiesraad was uitgeroepen tot winnaar groeide de druk om de volledige uitslagen per stembureau te publiceren. Dat dat tot nu toe niet is gebeurd komt volgens Maduro door cyberaanvallen. Details of bewijs gaf hij niet en de oppositie noemt het excuus belachelijk.

"We wisten dat de regering vals zou spelen. We weten al jaren wat voor spelletjes hij speelt", reageert oppositieleider Maria Corina Machado in een opiniestuk in de Wall Street Journal. "Niemand dacht dat Maduro zijn verlies zou toegeven."

In het artikel zegt Machado dat ze voor haar eigen veiligheid is ondergedoken, net als haar medewerkers. "Ik vrees voor mijn leven, voor mijn vrijheid." Ook kandidaat González is sinds de verkiezingen zondag niet meer in het openbaar gezien.

Demonstraties

Na bekendmaking van de officiële uitslag gingen in Venezuela duizenden mensen uit protest de straat op. Maduro liet die demonstraties met geweld neerslaan: zeker elf mensen kwamen om en vele honderden werden opgepakt. Blinken roept in zijn verklaring op hen vrij te laten.

Machado zegt in de Amerikaanse krant dat andere landen nu de druk moeten opvoeren. "Wij Venezolanen hebben onze plicht gedaan: we hebben Maduro weggestemd. Nu is het aan de internationale gemeenschap om te bepalen of een overduidelijk onrechtmatige regering getolereerd wordt."