BBC op het matje geroepen vanwege kinderporno bij presentator

De Britse staatssecretaris van Media heeft de leiding van de BBC op het matje geroepen vanwege de manier waarop de omroep is omgegaan met het schandaal rond presentator Huw Edwards. Hij bekende deze week kinderporno in zijn bezit te hebben gehad en hoewel zijn werkgever wist dat er een onderzoek liep, werden er geen maatregelen genomen.

"De staatssecretaris is net als de rest van het land geschokt door de afgrijselijke daden van Huw Edwards", laat een woordvoerder weten. "De BBC is onafhankelijk, maar gezien de ernstige aard van dit onderwerp wilde de staatssecretaris toch haar bezorgdheid uitspreken over hoe het eigen onderzoek naar Huw Edwards verliep."

Edwards was jarenlang een van de belangrijkste nieuwslezers van de BBC. Zo maakte hij in 2022 het overlijden van koningin Elizabeth wereldkundig.

Salarisverhoging

De politie stelde de BBC in november op de hoogte dat er een onderzoek tegen de presentator liep. Edwards vertrok echter pas in april, en bovendien op eigen initiatief: hij zei op doktersadvies ontslag te moeten nemen. In de tussentijd kreeg hij nog een salarisverhoging van 40.000 pond.

BBC-topman Tim Davie verdedigt die gang van zaken door te zeggen dat de politie niet vertelde waarvan Edwards precies werd verdacht. Hij was vorig jaar juli in opspraak gekomen omdat hij een minderjarige geld had geboden voor seksueel getinte foto's, maar de nieuwe zaak stond daar los van en bovendien had de rechter in de andere zaak geoordeeld dat er niets strafbaars was gebeurd.

In een gesprek met zijn eigen zender voegde Davie toe dat de politie er juist op aangedrongen had in het belang van het onderzoek niet te veel deining te veroorzaken. Ook benadrukte hij dat Edwards op dat moment nog nergens voor aangeklaagd was en er dus geen grond was hem op staande voet te ontslaan.

'Weerzinwekkend'

Davie erkende dat ook hij deze week geschokt was te horen waar Edwards precies van werd verdacht: via WhatsApp had de 62-jarige presentator tientallen kinderpornobeelden binnengekregen. "Weerzinwekkend", noemde de BBC dat in een persverklaring. "Als Mr. Edwards nog een dienst zou zijn geweest toen hij werd aangeklaagd, dan zou hij onmiddellijk ontslagen zijn."

Voor staatssecretaris Lisa Nandy was die verklaring niet voldoende. Ze belde afgelopen dag met de BBC-top om te onderstrepen dat de zender met kijk- en luistergeld wordt betaald en er daarom alles moet doen om openheid te geven en vertrouwen te winnen.

Zo wilde ze weten wat voor intern onderzoek de BBC precies had uitgevoerd en vroeg ze zich af of het niet mogelijk was om te voorkomen dat de salarisverhoging van Edwards doorwerkt in zijn pensioenopbouw. Davie zei daarnaar te willen kijken maar het juridisch onhaalbaar te achten.

Het is nog niet bekend wat voor straf Edwards zal krijgen. In september wordt zijn zaak vervolgd.