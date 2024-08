Scholz ontvangt uit Rusland vrijgelaten gevangenen: 'Emotioneel moment'

In zijn mededeling aan de pers verdedigde Scholz nogmaals het besluit om een tot levenslang veroordeelde Russische moordenaar uit te ruilen tegen onschuldig vastgezette burgers. Volgens de bondskanselier moet een democratie er alles aan doen om te voorkomen dat mensen onterecht opgesloten blijven.

"Ik denk dat het de juiste keuze was geweest en als iemand maar enige twijfel heeft, dan verdwijnt die zodra je spreekt met degenen die nu vrij zijn", stelde hij.

Eerder op de avond had hij het al een duivels dilemma genoemd dat Rusland vrijlating eiste van moordenaar Vadim Krasikov, die in Duitsland levenslang had gekregen voor de moord op een Georgiër. "Het is geen makkelijke beslissing om iemand na slechts een paar jaar van een levenslange gevangenisstraf te laten gaan", erkende Scholz. "Maar we hebben de plicht Duitse burgers te beschermen en solidair te zijn met de VS."

Begroet door Poetin

Naast Duitsland lieten ook Polen, Slovenië, Noorwegen en de VS Russen gaan, tien in totaal. Zij werden in Moskou door president Poetin persoonlijk met een erewacht ontvangen. Hij zei dat ze allemaal snel een onderscheiding zouden kunnen verwachten.

Poetin omhelsde elke teruggekeerde landgenoot kort bij aankomst: