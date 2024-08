Hongersnood vastgesteld in Sudanees vluchtelingenkamp

In het Sudanese vluchtelingenkamp Zamzam is officieel sprake van hongersnood. Een internationale organisatie die wereldwijd ondervoeding bijhoudt zegt dat de 500.000 inwoners van het kamp ernstig bedreigd worden door voedseltekorten.

Volgens een internationaal rapport van de Famine Review Committee (FRC) is er bij 20 procent van de bewoners van Zamzam sprake van ernstige ondervoeding. Daardoor sterven er dagelijks twee op elke 10.000 personen. Op satellietbeelden van het kamp is te zien dat de snelheid toeneemt waarmee de begraafplaats bij het kamp wordt uitgebreid.

Ook op andere plekken in Noord-Sudan is er mogelijk sprake van hongersnood, maar door de burgeroorlog is het onmogelijk daar een compleet beeld van te krijgen. Vanwege gevechten in de regio is onderzoek zo goed als onmogelijk. Ook hulp blijft daardoor uit.

De vrees bestaat dat de hongersnood ook in oktober, na het begin van het oogstseizoen, zal aanhouden. Boeren hebben namelijk door de aanhoudende strijd in het land niet voldoende gewassen kunnen planten. De prijs van basisvoedsel als gierst, suiker en kookolie is daardoor de afgelopen maanden enorm toegenomen.

Door mensen veroorzaakt

De hongersnood wordt veroorzaakt door de burgeroorlog die sinds april vorig jaar woedt in het land. 10 miljoen mensen zijn daardoor op de vlucht geslagen en ongeveer de helft van de bevolking heeft humanitaire hulp nodig, zo'n 25 miljoen mensen.

De omgeving van Zamzam is omsingeld door rebellengroep RSF, omdat dat als laatste deel van de regio nog niet in hun handen is. Voedseltransporten komen daardoor moeilijk bij de hulpbehoevenden en bijna alle humanitaire hulp is gestaakt.

"Deze hongersnood is volledig door mensen veroorzaakt", zegt Suzanne Laszlo, directeur van Unicef Nederland. "We roepen opnieuw alle partijen op om het humanitaire systeem ongehinderde en veilige toegang te bieden tot kinderen en families in nood. We moeten alle routes kunnen gebruiken, over conflictlijnen en grenzen heen."

Onderhandelingen

Het is nog maar de derde keer dat er op basis van de FRC-rekenmethode officieel een hongersnood wordt vastgesteld. Eerder was daar sprake van in Somalië in 2011 en in Zuid-Sudan in 2017.

De VS en Saudi-Arabië hebben de strijdende partijen uitgenodigd deze maand in Zwitserland te komen onderhandelen over vrede. De RSF zegt aanwezig te willen zijn, maar de regeringstroepen willen dat er eerst aan enkele randvoorwaarden wordt voldaan, zoals een staakt-het-vuren.