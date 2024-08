Murray in tranen na uitschakeling in Parijs: einde prachtige loopbaan

De tennisloopbaan van Andy Murray is geëindigd in de kwartfinales van het mannendubbelspel op de Olympische Spelen. Met partner Dan Evans verloor de Brit van het Amerikaanse duo Taylor Fritz/Tommy Paul: 2-6, 4-6.

De 37-jarige Murray kondigde vlak voor de Spelen aan dat het toernooi in Parijs zijn laatste zou zijn. Hij trok zich terug uit het enkelspel en ging voor een verrassing in het mannendubbel. In de voorgaande rondes overleefde het duo verschillende matchpoints waarmee Murray zijn afscheid uitstelde.

Tegen de Amerikanen zat een overwinning er niet in. Toen de nederlaag een feit was, raakte Murray geëmotioneerd bij het besef dat zijn tennisloopbaan nu echt voorbij is. In tranen nam hij afscheid van het publiek.

"Dit is heel emotioneel", zei Murray na de wedstrijd. "Je beseft dat je iets achter je gaat laten waar je heel veel van houdt. Dat is iets heel moeilijks."

Lange, indrukwekkende erelijst

De Schot kampte de afgelopen jaren met aanhoudend blessureleed. Daarvoor won hij twee keer olympisch goud in het enkelspel, in 2012 in Londen en in 2016 in Rio de Janeiro.

Daarnaast pakte hij de titel bij drie grandslamtoernooien: twee keer Wimbledon (2013 en 2016) en één keer de US Open (2012).