Zusjes Smulders en Veenstra simpel ronde verder in BMX-toernooi, niet alle mannen door

Hoe werkt het BMX-toernooi?

Alle deelnemers kwamen in de kwartfinales drie keer in de baan. De punten over die drie heats zijn opgeteld en de beste 12 van in totaal 24 rijders zijn zeker van de halve eindstrijd. De nummers 13 t/m 20 kregen nog een kans in de last chance run. De top vier van die race plaatste zich ook voor de halve finales.

Vrijdagavond staan de medailles op het spel. De halve finales (vanaf 20.00 uur) gaan over drie runs. Net als in de kwartfinales worden de punten opgeteld, de beste vier van in totaal acht deelnemers gaan naar de finale.

Die finale gaat over slechts één run. Om 21.35 uur begint de mannenfinale, de finale bij de vrouwen om 21.50 uur.