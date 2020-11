Animo voor opkoopregeling aardbevingsgebied Groningen neemt snel af

Het aantal mensen in het aardbevingsgebied in Groningen dat zich met een 'onverkoopbare' woning laat uitkopen, daalt snel. In totaal hebben zich voor de 'tweede ronde' dit najaar slechts elf gegadigden gemeld, wat het totaal voor dit jaar op 43 brengt. Vorig jaar waren het 76 en een jaar eerder 159.

De Nationaal Coördinator Groningen vermoedt dat de afname te maken heeft met de aantrekkende woningmarkt, meldt RTV Noord.

Sinds 2016 hebben Groningers in het aardbevingsgebied de mogelijkheid om zich te laten uitkopen door de overheid, als hun huis op de gewone woningmarkt onverkoopbaar is. De opgekochte woningen worden gebruikt als tijdelijke huisvesting voor mensen van wie het huis wegens aardbevingsschade wordt opgeknapt. Het komt ook voor dat de opgekochte woningen weer te koop worden gezet.

Grootste stijging woningprijs sinds 2001

Een woordvoerder van de Nationaal Coördinator wijst erop dat de regeling alleen geldt voor mensen die hun woning tenminste acht maanden op reguliere wijze hebben geprobeerd te verkopen. Pas als dat echt niet lukt, komen ze in aanmerking voor de opkoopregeling.

Maar het gaat de laatste tijd steeds beter op de gewone woningmarkt. In een jaar tijd zijn de gemiddelde woningprijzen in de provincie Groningen met 12 procent gestegen, meldde de Nederlandse Vereniging van Makelaars onlangs. Het gaat om de grootste stijging van de woningprijzen sinds 2001. Bovendien worden de woningen in de provincie gemiddeld binnen een maand verkocht.