Schouten draagt historische bronzen plak op aan veelbesproken coach Faber: 'Stik er maar in'

Tes Schouten heeft op de 200 meter schoolslag een bronzen medaille in de wacht gesleept. De 23-jarige zwemster tikte in de La Défense Arena aan in een tijd van 2.21,05. Het goud ging naar de Amerikaanse Kate Douglass (2.19,24), het zilver was voor de Zuid-Afrikaanse titelverdediger Tatjana Smith: 2.19,60.

De Bodegraafse is de derde Nederlandse die ooit een olympische medaille in de wacht sleept op de vier banen schoolslag. Tijdens de Olympische Spelen van 1948 in Londen veroverde Nel van Vliet goud. Twintig jaar eerder, toen Amsterdam gastheer was van de Olympische Spelen, won Marie Baron zilver.

Schouten is teamgenote van Caspar Corbeau, die een dag eerder brons greep op hetzelfde nummer. Ze was de elfde Nederlandse zwemster die ooit aantrad in de olympische finale op de 200 meter schoolslag. Sinds de Spelen van 1992 in Barcelona schreef Nederland geen zwemsters meer in op het nummer.