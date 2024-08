Enorme teamgeest is de toverformule van succesvolle roeiploeg: 'Over mijn lijk!'

Op de Spelen in Parijs staat de teller bij het roeien op twee keer goud en twee keer zilver. Maar er wordt ook nog veel verwacht van onder anderen Ymkje Clevering en Veronique Meester (twee-zonder) op vrijdag en Karolien Florijn en Simon van Dorp (beiden in de skiff) op zaterdag.

Volgens Marloes Oldenburg, onderdeel van de gouden vrouwenboot van donderdag, worden er nu topprestaties geleverd omdat iedereen veeleisend naar elkaar is. "We trainen echt op het scherpst van de snede, over mijn lijk! Niemand komt erlangs. Maar na de training drinken we gewoon weer een koffietje, hoor."

Elkaar de waarheid zeggen

"We durven elkaar ook echt de waarheid te zeggen, reken maar", vertelt Oldenburg in koor met ploeggenote Benthe Boonstra, die ook is aangesloten bij de persconferentie. De 23-jarige roeister moest daarvoor op een stoel met een natte handdoek in haar nek even bijkomen. Over inspanning gesproken.

De medaille van Oldenburg heeft overigens nog een extra dikke gouden rand. De roeister is weer op topniveau gekomen nadat ze is hersteld van een gebroken nek, die ze in oktober 2022 opliep tijdens een vakantie.

Oldenburg vertelt dat ze na haar rentree niet met fluwelen handschoenen werd behandeld, tekenend voor het hoge trainingsniveau. "De meiden legden de lat meteen weer enorm hoog, vlak nadat ik weer begonnen was met roeien."