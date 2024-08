Europees avontuur Go Ahead alweer ten einde na nederlaag bij het Noorse Brann

Het Europese avontuur van Go Ahead Eagles is van korte duur geweest. De tweede voorronde van de Conference League is meteen het eindstation gebleken.

Na de 0-0 van vorige week in eigen huis kreeg de ploeg van de nieuwe trainer Paul Simonis, die de naar Manchester United vertrokken René Hake opvolgde, op bezoek bij het Noorse FK Brann een 2-1 nederlaag te slikken.

Voortvarend

De nummer acht van het vorige eredivisieseizoen, die de plek in de Europese voorronde had afgedwongen via de play-offs, begon niettemin voortvarend. Bleven de kansen een week geleden in de eigen Adelaarshorst stuk voor stuk onbenut, in Bergen, waar het voor de verandering eens niet regende maar de zon volop scheen, was het bij de eerste de beste mogelijkheid al raak.

Er stond net 85 seconden op de klok of Jakob Breum kon Søren Tengstedt al in stelling brengen. De Deen bedacht zich geen moment en liet de bal met een diagonaal schot via de paal in het vijandelijke doel ploffen: 0-1.