Kuipers is voorzichtig, maar daling ziekenhuisbezetting is 'uitstekend nieuws'

De ziekenhuisbezetting daalt al twee dagen op rij. Volgens Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is dat "uitstekend nieuws", maar geen reden om de vlag uit te hangen.

Er liggen op dit moment 2512 coronapatiënten in het ziekenhuis, 60 minder dan gisteren. Van hen liggen er 1905 in de klinieken en 607 op de intensive care. Gisteren waren er nog 612 IC-patiënten.

Kuipers is tevreden: "We keken uit naar het bereiken van een plateau, maar er komen nog steeds veel patiënten per dag bij in de ziekenhuizen, ongeveer 280." Dat wil niet zeggen dat het de komende dagen nog verder zal dalen, maar het ligt wel in de lijn der verwachting.

Piek kan langer duren

De tweede golf is nu ongeveer net zo groot als de eerste, waarschuwde Jaap van Dissel gisteren in de Tweede Kamer. De huidige piek gaat waarschijnlijk echter langer duren dan tijdens de eerste golf. Kuipers verwacht dan ook dat het nog een tijd gaat duren voordat alle reguliere zorg kan worden hervat, misschien wel maanden. "We moeten niet verbaasd zijn als we tot en met Kerst met flinke aantallen covidpatiënten zitten."

Eerder zei hij dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen moet worden verminderd tot 300 IC-patiënten en 600 reguliere coronapatiënten, voordat de ziekenhuizen weer op het oude niveau zitten.

De afgelopen tijd is er veel reguliere zorg uitgesteld, gemiddeld zo'n 35 procent landelijk. In september en oktober werden zo'n 1150 patiënten minder opgenomen op de IC dan gebruikelijk, volgens berekeningen van het LCPS.