Volleybalsters ook onderuit tegen Italië, maar kwartfinales nog in zicht

De Nederlandse volleybalsters hebben in Parijs ook de tweede wedstrijd van het olympisch toernooi verloren. Italië, de nummer één op de wereldranglijst, was met 3-0 te sterk.

Afgelopen maandag kwamen de volleybalsters knap op een 2-0 voorsprong tegen Turkije, maar de wedstrijd ging met 3-2 verloren. Tegen Italië maakte Oranje met Nika Daalderop aan service in de openingsset in één ruk een 12-17 achterstand ongedaan. Het miste daarna in de spannende slotfase een setpunt. Italië sloeg op nummer drie wel toe: 27-29.

In de tweede set nam Italië, eerder dit jaar winnaar van de Nations League, snel afstand om de set met 25-18 naar zich toe te trekken. Daarna ging het in de derde set tot 11-11 gelijk op waarna Italië een voorsprong nam en die niet meer uit handen gaf: 25-19.

Overwinning voldoende voor kwartfinales

In de laatste groepswedstrijd spelen de volleybalsters komende zaterdag (9.00 uur) tegen de Dominicaanse Republiek, dat de eerste twee wedstrijden heeft verloren. Een zege volstaat voor het bereiken van de kwartfinales.

Naast de nummers één en twee uit de drie poules gaan ook de tweede beste landen die op de derde plaats eindigen naar de volgende ronde.