Medalrace voor Nederlandse zeilduo's uitgesteld door gebrek aan wind, Wennekes uitgeschakeld

De medalrace van het kansrijke Nederlandse zeilduo Odile van Aanholt en Annette Duetz in de 49erFX-klasse is uitgesteld vanwege te weinig wind. Bart Lambriex en Floris van de Werken startten vandaag wel, maar hun medalrace in de 49er-klasse werd halverwege afgebroken.

De medalraces - waarin de olympische medailles verdeeld worden - staan nu op vrijdag op het programma.

De Nederlandse vrouwen staan tweede in het klassement en maken in Marseille nog kans op olympisch goud. Hiervoor moeten de wereldkampioenen in de medalrace vóór de Franse koplopers Sarah Steyaert en Charlene Picon eindigen, en niet meer dan twee plaatsen achter Zweden en Noorwegen.

Domper

Lambriex en Van de Werken hadden gisteren een slechte dag. Ze kapseisden voor de start van de eerste race en eindigden als elfde in het klassement, waardoor ze niet in aanmerking kwamen voor de medalrace. Omdat de Chinezen na afloop een straf kregen, mochten de Nederlanders vandaag toch starten als tiende en laatste finalist.