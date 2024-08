Veelbesproken Algerijnse boksster ziet opponente snel opgeven: 'Geen eerlijk gevecht'

Het was geen eerlijk gevecht, was haar conclusie. Een zienswijze die bepaald niet uit het niets kwam, want om haar Algerijnse tegenstandster is al veel langer veel te doen. Khelif won in 2022 zilver op de WK, maar werd een jaar later bij het mondiale titeltoernooi gediskwalificeerd.

Testosteronspiegel

De uitsluiting tijdens het toernooi in New Delhi volgde vlak voor de finale, omdat bij de Algerijnse een te hoge testosteronspiegel geconstateerd was. Lin Yu-ting uit Taiwan trof in een andere gewichtsklasse precies hetzelfde lot. Ook zij is van de partij in Parijs.

Dat beiden nu op de Spelen wel een gooi naar de medailles kunnen doen, komt doordat het olympisch boksen door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) wordt georganiseerd en de WK door de International Boxing Association (IBA), die vorig jaar juni door het IOC buitenspel is gezet.