Net als Djokovic en Nadal mag ook dubbelaar Koolhof naar ATP Finals

Dubbelspelspecialist Wesley Koolhof heeft een voor hem fraai tennisjaar nog mooier gemaakt. Door het bereiken van de kwartfinales van het masterstoernooi in Parijs kan hij over twee weken meedoen aan de ATP Finals.

Koolhof is opgeklommen naar de dertiende plek op de wereldranglijst. Met Mektic bereikte hij de finale van de US Open, de halve finale van Roland Garros en ze pakten in januari de titel bij het toernooi van Doha.

De Finals zijn het lucratieve eindejaarstoernooi in Londen voor de beste acht koppels van het jaar. Koolhof vormt een duo met de Kroaat Nikola Mektic en mag voor het eerst meedoen. Hij loopt in de O2-arena straks tussen enkelspelgiganten als Rafael Nadal en Novak Djokovic.

In Parijs versloegen Koolhof en Mektic donderdag de Amerikaan Taylor Fritz en de Noor Casper Ruud met 6-4, 7-6 (1).

Laatste toernooien

De Finals zijn over twee weken het laatste mannentoernooi van dit jaar. Deze week wordt er gespeeld in Parijs en volgende week is er een klein toernooi in Sofia. De vrouwen spelen komende week in Linz en half december nog in Limoges.