Jarenlang onder de radar, maar nu claimt Israël het doden van Hamas-kopstuk Deif

Buitenlandredacteur Eliane Lamper:

"Deif was als leider van de militaire tak een invloedrijk persoon voor Hamas, meer nog dan de geliquideerde Haniyeh. Tegelijkertijd weet Hamas dat het altijd kan gebeuren dat een kopstuk wordt uitgeschakeld. Er staat dus ook wel weer iemand klaar om zo'n leider te vervangen. Doordat hij al zo vaak is ontkomen aan aanslagen heeft hij een mythische status gekregen.

Israël ziet deze liquidatie als een grote overwinning, waarmee Deif in het rijtje komt te staan van de vele politieke vijanden die Israël heeft uitgeschakeld in de geschiedenis. Maar het is de vraag hoeveel effect de dood van Deif gaat hebben op het verloop van de oorlog in Gaza, want een einde lijkt ook nu nog niet in zicht."