Twee minderjarige Belgen opgepakt voor voorbereiden aanval op agenten

De Belgische politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanval op agenten. De twee zijn afgelopen weekend gearresteerd in de buurt van de stad Eupen, melden Belgische media.

Onder meer de VRT schrijft dat de twee een videoboodschap op internet hadden geplaatst waarin ze trouw zweren aan terreurgroep IS. Ze zouden bij een of meer Belgische politiebureaus agenten willen aanvallen met messen of andere steekwapens.

De twee minderjarigen werden al opgepakt voordat de aanslag in Wenen van maandag plaatsvond, waarbij de dader ook handelde uit naam van IS. Veiligheidsdiensten zien ook geen verband met andere aanslagen, meldt de VRT.

Dreigingsniveau gelijk

Naar aanleiding van de arrestaties wordt het Belgische dreigingsniveau niet verhoogd. Het blijft op niveau 2, op een schaal van 4. Wel meldde justitieminister Van Quickenborne de afgelopen dagen dat er op internet meer extremistische activiteit gesignaleerd was.

Twee jaar geleden waren Belgische agenten al eens doelwit bij een aanslag. Twee agenten en een voorbijganger werden toen doodgeschoten door een gevangene die met verlof was. De 31-jarige dader werd door de politie doodgeschoten.