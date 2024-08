'We dachten: niet weer die Britten', stamelen gouden roeivriendinnen vier-zonder

Toen het goud eenmaal om de nek was gehangen en het Wilhelmus had geklonken, kwam het besef. "Zo mooi om al die Nederlanders te zien en dat ze uit volle borst meezingen. Ze zijn hier gewoon voor ons. Dat is zo sick als je dat ziet", zei Boonstra. "Ik was net alleen maar in tranen, maar nu gaat het wel weer goed. Nu is het een beetje geland en denk ik: we hebben het gewoon gedaan."

"Eindelijk dat ding om. Superzwaar, om je nek", zei Oldenburg. "De sterke nek van Marloes", riep Offereins tussendoor.

Gebroken nek

Oldenburg brak anderhalf jaar geleden een nekwervel tijdens een vakantie in Oostenrijk. Er werd even gevreesd voor haar leven en terugkeren in de roeitop leek een illusie. Maar de revalidatie verliep voorspoedig en Oldenburg racete in het voorjaar van 2023 haar eerste wedstrijd. In het najaar veroverde zij met Boonstra, Offereins en Drenth de wereldtitel in de vier-zonder.

Al kan Oldenburg haar nek tijdens het roeien niet vrijuit draaien door pinnen die erin gezet zijn, de gebroken wervel is geen kwestie meer. "Daar denk je echt niet meer aan. Het is zo gewoon tegenwoordig dat die nek niks meer kan."