Red Bull-directeur Wheatley vertrekt na dit seizoen bij team van Verstappen

Sportief directeur Jonathan Wheatley vertrekt na dit seizoen bij het team van Red Bull. Hij wordt teambaas bij Audi, dat in 2026 zijn intrede doet in de Formule 1. Daarmee vertrekt opnieuw een grote naam bij het team van Max Verstappen.

Eerder trok topontwerper Adrian Newey ook al de deur dicht bij de Oostenrijkse formatie.

Wheatley was een belangrijke pion voor Red Bull, hij stuurde jarenlang het team aan. Hij speelde ook een grote rol in de eerste titel van Verstappen door op cruciale momenten invloed uit te oefenen op de wedstrijdleiding.

Dat was in 2021 goed te horen, omdat dat het enige jaar was dat communicatie tussen het team en de wedstrijdleiding te horen was.