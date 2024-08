Nederlandse springruiters met invaller Emmen naar olympische landenfinale

De Nederlandse springruiters hebben de finale van de landenwedstrijd op de Olympische Spelen in Parijs bereikt. Een dag voor de kwalificatie werd besloten om niet Willem Greve, maar Kim Emmen in te zetten.

De keuze voor Emmen werd woensdagavond gemaakt na het afwerken van de eerste training. De 29-jarige Emmen werd pas de tweede Nederlandse vrouw ooit met een optreden in de landenwedstrijd bij het springen.

Met haar paard Imagine zette Emmen donderdag een foutloze rit neer. Ook Maikel van der Vleuten, die in 2012 in Londen olympisch zilver won in de landenwedstrijd en in Tokio individueel brons veroverde, bleef foutloos.

Harrie Smolders moest acht strafpunten bijschrijven. Zijn paard Uricas van de Kattevennen tikte twee balken aan in de driesprong. Het Nederlandse drietal gaat als vijfde naar de finale, vrijdag in de tuinen van Versailles.

Bekijk hieronder de reacties van Emmen, Van der Vleuten en Smolders.