'Toon solidariteit, anders kunnen we pas in 2024 weer beginnen'

Wat te doen met het seizoen in de eredivisie en eerste divisie? Er kan tot 1 september niet worden gespeeld, het seizoen is ten einde. Komt er een kampioen en gaan er clubs degraderen? Voldoende gespreksstof voor een extra uitzending van Studio Voetbal. De KNVB kan de huidige stand als uitgangspunt nemen. Ajax is dan de nummer één en ADO Den Haag en RKC Waalwijk degraderen. Maar dan beginnen er mogelijk meerdere juridisch gevechten. ADO stapt dan in ieder geval naar de rechter, zo laat sportadvocaat Frans de Weger namen de club weten. 'Accepteer het, hoe pijnlijk ook' "Het is toch wel te hopen dat er in de voetbalwereld iets van solidariteit ontstaat", zegt Jeroen Stekelenburg. "Natuurlijk gaan er clubs benadeeld worden en ik besef dat er banen op het spel staan als ADO en RKC degraderen. Dat is verschrikkelijk en er moet financiële compensatie komen."

"Maar hopelijk komt er op een gegeven moment soort van redelijkheid, want er moeten knopen worden doorgehakt", vervolgt Stekelenburg. "Als elke club die zich benadeeld voelt een rechtszaak gaat aanspannen, kunnen we pas in 2024 beginnen aan het volgende seizoen." Pierre van Hooijdonk sluit zich daarbij aan. "Accepteer het nou eens, hoe pijnlijk ook voor die clubs. Anders kom je nooit tot iets." 'Niet onlogisch Ajax als nummer één aan te wijzen' Mocht de huidige ranglijst als maatstaf gaan dienen, kan ook AZ aan de bel gaan trekken. De Alkmaarders staan in punten gelijk met Ajax, maar hebben een minder doelsaldo. Op onderling resultaat is AZ Ajax wel de baas. "Ik denk dat we sowieso niet moeten spreken van een kampioen", zegt Van Hooijdonk.

"Daar ben ik het mee eens", zegt Vermeulen. "Noem het nummer één. Als we het op basis van de stand en doelsaldo doen, zoals we altijd hebben gedaan, zal Ajax de nummer één zijn. Met de regels die we hebben is dat niet onlogisch." Kijk hieronder naar de vaste rubrieken in Studio Voetbal, Korte Corner met Marcel van Roosmalen en Eindsignaal van Frank Heinen over Hakim Ziyech, het Doelpunt van het Jaar en interviews met topscorer Cyriel Dessers en Rafael van der Vaart en Theo Janssen.

Een makkelijke weg zou zijn: het seizoen 2019/2020 in zijn geheel als niet gespeeld beschouwen en de ranglijst van vorig jaar als uitgangspunt nemen voor het verdelen van de Europese plekken. "Dan mag PSV de voorronde van de Champions League in en dat voelt wel heel oneerlijk", zegt Vermeulen. "Ik denk niet dat de KNVB dit gaat doen."

Dan is er ook nog de optie dat de eredivisie komend seizoen uit twintig clubs bestaat, inclusief de nummer één en twee van de eerste divisie, SC Cambuur en De Graafschap. "Dat gaat niet gebeuren", zegt Stekelenburg. "De KNVB wil dat niet, de eerste divisie wil dat niet." Voetbalpodcast #91: 'Wonder als dit zonder rechtszaak opgelost gaat worden' Eerder op woensdag ging het in een nieuwe aflevering van de NOS Voetbalpodcast met Arno Vermeulen, Jeroen Stekelenburg, Jeroen Elshoff en Jeroen Grueter ook over de mogelijke scenario's voor de eredivisie.

Volgens Grueter moet de KNVB het huidige seizoen schrappen alsof het nooit gespeeld is. Er komt geen kampioen en het nieuwe seizoen begint met hetzelfde uitgangspunt als de voorbije jaargang. Jeroen Elshoff verwacht dat de KNVB de huidige ranglijst zal volgen. "Als de huidige stand de eindstand is, is het verder een invuloefening", aldus Elshoff.

