Nederlandse vliegvelden terug naar 100 milliliter-norm handbagage

Reizigers mogen vanaf 1 september niet langer vloeistoffen in verpakkingen groter dan 100 milliliter meenemen in hun handbagage op Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport.

De afgelopen jaren waren er versoepelingen doorgevoerd waardoor reizigers juist meer dan 100 milliliter vloeistof in een verpakking konden meenemen. Dat de Nederlandse vliegvelden nu terugkeren naar de internationale norm heeft niks met verhoogde dreiging te maken, maar met de nieuwe richtlijnen van de Europese Commissie, melden de luchthavens.

Vanaf 2018 stonden Nederlandse vliegvelden verpakkingen van meer dan 100 milliliter toe in de handbagage. Dit kwam door de introductie van CT-scanners, waarmee vloeistoffen en elektronica gescand kunnen worden zonder dat ze uit een tas worden gehaald.

De vliegvelden gaan extra personeel inzetten om reizigers op de hoogte brengen van de aangescherpte regels. Ook komen er watercollectoren bij de security te staan, waar reizigers hun flesjes kunnen legen.