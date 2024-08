Rechter geeft naam verdachte Southport vrij, Starmer in spoedoverleg met politiechefs

Een Britse rechter heeft de naam vrijgegeven van de verdachte van de steekpartij bij een dansles in Southport, waarbij drie jonge kinderen om het leven kwamen. Axel Rudakubana is vandaag aangeklaagd voor drie moorden en tien pogingen tot moord.

Britse media hadden de naam van de dader al achterhaald, maar omdat hij minderjarig is mochten ze die niet openbaar maken. Volgens de rechter is het vanwege de onrust in het Verenigd Koninkrijk in het algemeen belang dat zijn naam toch genoemd wordt. Ook speelt mee dat Rudakubana aankomende woensdag achttien wordt.

Hij verscheen vandaag voor het eerst voor de rechtbank van Liverpool. Volgens journalisten die aanwezig waren verschool hij zijn gezicht onder zijn trui en sprak hij geen woord.

De dader stak maandag drie jonge meisjes dood bij een dansles voor kinderen in een buurtcentrum. Ze waren 6, 7 en 9 jaar oud. Twee volwassenen en acht kinderen werden verwond. Vijf kinderen verkeren nog in kritieke toestand, evenals de volwassenen.

Onrust in verschillende steden

De steekpartij leidde op verschillende plekken in het land tot onrust. Gisteravond raakten betogers slaags met de politie in Londen. Daarbij zijn 111 mensen opgepakt. Volgens Britse media zijn ultranationalistische en radicaal-rechtse betogers en relschoppers verantwoordelijk voor de onrust.

Ook in de noordoostelijke stad Hartlepool waren er gewelddadige demonstranten op de been. Vier betogers werden daar opgepakt nadat de politie was bekogeld met flessen en eieren. Ook werd er een politieauto in brand gestoken.

Extreemrechtse groepen gebruiken de mesaanval om woede tegen immigranten aan te wakkeren. Op sociale media gingen na de steekpartij geruchten rond dat de dader een islamitische asielzoeker was. Rudakubana is geboren in het Verenigd Koninkrijk en voor zover bekend geen moslim.

Spoedoverleg

In Southport werd dinsdagavond een moskee aangevallen. Tientallen agenten raakten gewond. Vannacht was de politie op de been in Southport om nieuwe rellen te voorkomen.

Premier Starmer heeft de politiechefs bijeengeroepen voor spoedoverleg met het oog op de gewelddadige protesten.

Op 25 oktober moet Rudakubana weer voor de rechtbank van Liverpool verschijnen. De voorlopige datum voor het proces, dat zes weken zal duren, staat gepland op 20 januari 2025.