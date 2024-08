Topfavoriete Swiatek verliest op olympisch tennistoernooi, Zheng naar finale

Iga Swiatek is in de halve finales van het olympisch tennistoernooi onderuit gegaan. De Poolse nummer één van de wereldranglijst kwam een zwakke eerste set niet meer te boven tegen de Chinese Zheng Qinwen, de mondiale nummer zeven: 2-6, 5-7.

Swiatek was topfavoriete voor de gouden medaille in het damesenkelspel. Ze wist in 2020, 2022, 2023 en 2024 Roland Garros te winnen, op dezelfde banen waar ook het olympisch tennistoernooi wordt afgewerkt.

Zheng is op haar beurt de eerste Chinese ooit die in het enkelspel een olympische finale bereikt. China won ooit één gouden medaille in het tennis, maar dat was in het dubbelspel (Li Ting/Sun Tiantian in 2004).

Zheng speelt zaterdag in de eindstrijd tegen de winnares van het treffen tussen de Slowaakse Anna Schmiedlova en de Kroatische Donna Vekic. Swiatek neemt het een dag eerder in de strijd om brons op tegen de verliezer van dat duel.

Ruzie met Collins

Swiatek raakte een dag voor haar uitschakeling in opspraak vanwege een akkefietje met haar opponente in de kwartfinales, Danielle Collins. Swiatek had in de derde set om een plaspauze gevraagd, wat bij de Amerikaanse in het verkeerde keelgat schoot. Aan het net kwam het tot een woordenwisseling tussen beide speelsters.

"Ik accepteer het wel, maar ik heb dat neppe gedrag van haar niet nodig", zei Collins na afloop van die partij tegenover de media. Swiatek was zich van geen kwaad bewust en wilde alleen kwijt respect te hebben voor Collins' loopbaan.