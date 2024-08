Advies afschieten wolf vervallen, provincie wil nog steeds schietvergunning

Wolvendeskundigen hebben het advies om de wolf af te schieten ingetrokken. In plaats daarvan adviseren ze de provincie nu om de wolf een zender te geven. De provincie Utrecht laat de NOS weten dit nieuwe advies vanwege de ernst van het incident van gisteren niet over te nemen. De provincie zegt dan ook door te gaan met het voorbereiden van een vergunningsaanvraag tot afschot.

Gisteren riep de provincie Utrecht mensen op om niet naar de bossen van de Utrechtse Heuvelrug te komen met kleine kinderen. Dat volgde op een incident waarbij een peuter werd omgeduwd door een groot dier.

De provincie zei gisteren bezig te zijn met een afschotvergunning, omdat er rekening mee wordt gehouden dat het incident dezelfde wolf betreft die eerder betrokken was bij "incidenten in Leusden met een ander meisje en een hond". Deskundigen adviseren de provincie nu dus om de wolf toch niet af te schieten. Wel zijn ze het eens met de oproep om de bossen met kleine kinderen te mijden.

Situatie anders dan gedacht

"De situatie van het omvergelopen kind is toch anders dan we in eerste instantie dachten", zegt wolvenexpert Dick Klees. Hij is een van de adviseurs van de provincie. Klees legt uit dat er op basis van getuigeninformatie werd gedacht dat de wolf het meisje van drie als prooi zag. "Maar uit een nieuw gesprek met de vader van het kind gisteravond, ging de wolf op de hond af. Daarmee lijkt het minder erg dan gedacht."

"Daarmee zou het om een wolf gaan die geïnteresseerd is in honden", zegt Klees. "In een eerder incident is er ook al een hond meegenomen. Doordat de wolf zich richtte op de hond, gaan we er nu ook van uit dat het om een andere wolf gaat dan eerst gedacht."

De deskundigen laten het advies tot afschot vervallen naar aanleiding van deze nieuwe informatie. "We hadden een maatregel tot afschieten van de wolf, omdat het twee keer ging om een kind. En dan moet je geen risico nemen. Maar nu er nieuwe informatie is, hebben we een ander advies."

Maximaal voorbereid zijn

De provincie zegt "et advies van de Zoogdierenvereniging nog niet te hebben ontvangen. Het voorval van gisteren is wat de provincie betreft "zonder twijfel een ernstig incident".

"Deze aanvullende informatie op het beeld doet daar geen afbreuk aan", schrijft de provincie. "Het heeft er alle schijn van dat er sprake is van een probleemwolf die problematisch gedrag vertoont, namelijk door in meerdere gevallen contact te maken met mensen, waaronder jonge kinderen, en honden. Vanwege de ernst van de situatie willen we hoe dan ook maximaal voorbereid zijn om te kunnen ingrijpen wanneer het nodig is."

Volgens Klees is het alsnog belangrijk om de wolf goed in beeld te hebben. "Dan is zenderen de enige goede manier", zegt hij. "Daarvoor moet hji bij gelegenheid verdoofd worden. Dat is een mogelijkheid. Daar moet een vergunning voor aangevraagd worden."