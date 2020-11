Mensensmokkelende kapitein krijgt 8 jaar celstraf voor fatale boottocht

Een kapitein die migranten van Marokko naar de Canarische Eilanden smokkelde, moet acht jaar de cel in na een fatale boottocht. Ook moet hij van de rechtbank op Gran Canaria een schadevergoeding van zo'n 160.000 euro betalen aan zijn slachtoffers en de nabestaanden.

Vorig jaar mei verdronken een vrouw en een 1-jarig meisje, toen ze Europa wilden bereiken. Vermoedelijk is er nog een vrouw verdronken, schrijft The Guardian, maar haar lichaam is nooit gevonden.

De 29-jarige kapitein van de boot waarop zij voeren, Abdallah Wazri, had dertig mensen aan boord van het bootje, dat 5,5 meter lang en 2,5 meter breed was. Zijn passagiers betaalden hem elk ongeveer 1000 euro voor de overtocht. Er waren geen reddingsvesten aan boord en er was ook geen drinkwater.

Gisteren moest hij voor de rechter op Gran Canaria verschijnen. Die bevond Wazri schuldig aan twee aanklachten: doodslag en misdaden tegen buitenlandse burgers.

Aanvaring met rots

Volgens het vonnis maakte de kapitein in de bewuste nacht een gehaaste en riskante manoeuvre om de boot aan wal te krijgen. Het schip "met mensen die vermoeid waren door honger en zwak door de omstandigheden waar ze zich in bevonden" kwam in aanvaring met een rots en meerdere mensen vielen in het water. Wazri sprong in zee voordat het schip de rotsen raakte en zwom naar de kust. Twee weken later werd hij in de stad Las Palmas op Gran Canaria opgepakt.

Getuigen, hulpverleners en agenten vertelden over erbarmelijke omstandigheden aan boord. Mensen moesten met hun hoofd tussen hun knieën zitten, waren niet in staat om te bewegen en "werden op elkaar gestapeld".