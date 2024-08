Rusland laat journalist Gershkovich vrij bij grote gevangenenruil

Rusland laat de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich van The Wall Street Journal en de Amerikaanse oud-marinier Paul Whelan vrij als onderdeel van een grote gevangenenruil met een aantal westerse landen.

In de Turkse hoofdstad Ankara is een Russisch regeringsvliegtuig geland en het kantoor van president Erdogan meldt dat 26 gevangenen bij de ruil zijn betrokken. Gershkovich en Whelan zijn daar ook bij, zeggen de Turken.

De Turkse inlichtingendienst zegt bij de grote gevangenenruil tussen Rusland en Belarus enerzijds en de Verenigde Staten, Duitsland en Slovenië aan de andere kant te hebben bemiddeld.

Spionage

Gershkovich werd in maart vorig jaar opgepakt door agenten van de Russische geheime dienst toen hij op pad was voor een reportage bij Jekaterinenburg. Volgens de aanklagers was hij bezig om voor de Amerikaanse inlichtingendienst informatie te verzamelen over een tankfabriek.

Vorige maand werd de 32-jarige journalist in een rechtbank in Jekaterinenburg veroordeeld tot een celstraf van 16 jaar wegens spionage, zonder dat daar bewijs voor werd geleverd. Gershkovich en zijn werkgever The Wall Street Journal hebben de beschuldigingen altijd weersproken.

De Amerikaanse journalist kreeg sinds zijn arrestatie wereldwijd veel steun van collega-journalisten. Zijn aanhouding heeft ertoe geleid dat vrijwel alle Amerikaanse journalisten Rusland hebben verlaten, omdat ze zich niet meer veilig voelden.

Onbekende locaties

De vrijlating van Gershkovich en Whelan is onderdeel van een gevangenenruil tussen Rusland en het Westen. President Poetin suggereerde al eerder dat er gesprekken liepen over een gevangenenruil met Gershkovich.

Advocaten en familieleden meldden deze week dat meerdere politieke gevangenen en journalisten in Russische gevangenschap onverwachts naar onbekende locaties waren verplaatst. En ook in Russische staatsmedia werd de laatste dagen de suggestie gewekt dat een gevangenenruil waar meerdere landen bij betrokken zijn, op komst was.

Bij een eerdere gevangenenruil, in 2022, liet de VS de Russische wapenhandelaar Viktor Bout vrij, in ruil voor de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner. Die was in Rusland tot negen jaar cel veroordeeld voor drugssmokkel.