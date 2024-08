Na een brand in een trekker in Brummen, bij Zutphen, is een overleden persoon gevonden. De politie gaat uit van een ongeval.

Het brandende voertuig stond op een weiland aan de Voorstondensestraat. In eerste instantie kwam alleen de brandweer op de melding af, zegt een woordvoerder van de politie. "Pas bij het blussen werd duidelijk dat er een persoon aanwezig was."

De politie doet nu onderzoek naar de toedracht van het incident. Ook wordt gesproken met nabestaanden van het slachtoffer.