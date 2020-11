Israël sloopt groot deel van bedoeïenendorp in Palestijns gebied

De Israëlische autoriteiten bevestigen dat ze een 'handhavingsactie' hebben uitgevoerd, maar zeggen dat het gaat om slechts zeven tenten en acht hokken. Die zouden illegaal zijn neergezet, in een oefengebied van het Israëlische leger.

Bij de actie heeft Israël volgens de VN in totaal 76 constructies vernietigd, waaronder tenten, toiletten en beschuttingen voor vee. Een woordvoerder zegt dat er in tien jaar tijd niet zo'n grote sloopactie heeft plaatsgevonden en spreekt van een ernstige schending van het internationale recht.

De Israëlische autoriteiten hebben dinsdag een groot deel van een Palestijns bedoeïenendorp op de Westelijke Jordaanoever gesloopt. Dat melden de Verenigde Naties en diverse hulporganisaties in het gebied. Door de sloop zouden ruim zeventig bewoners dakloos zijn geworden, onder wie meer dan veertig kinderen.

Israël veroverde de Westelijke Jordaanoever in 1967 en houdt het gebied sindsdien bezet. In veel steden en dorpen hebben de Palestijnen een vorm van zelfbestuur, daarbuiten heeft Israël veelal de volledige controle. Dat geldt ook voor de plek van dit bedoeïenendorp, in de buurt van de grens met Jordanië.