Zorgen bij journalistenorganisaties na doden Al Jazeera-journalisten door Israël

Journalistenorganisaties maken zich grote zorgen over het lot van journalisten in Gaza. Aanleiding is de dood van twee Al Jazeera-journalisten gisteren tijdens een verslag vanuit Gaza.

Reporters Sans Frontières schrijft dat de noodzaak om journalisten in de Palestijnse gebieden te beschermen nog nooit zo groot is geweest. De Nederlandse Vereniging van Journalisten sluit zich daarbij aan. "Journalisten moeten hun werk kunnen doen en dat is nu niet het geval. In sommige gevallen lijken journalisten ook doelwit te zijn", laat de organisatie in een reactie weten. Al Jazeera roept in een statement internationale juridische organisaties op om Israël ter verantwoording te roepen en benadrukt dat het niet de eerste aanval op de omroep en zijn journalisten is.

Correspondent Ismail al-Ghoul en cameraman Ramy El Rify werden gisteren gedood terwijl zij verslag deden vanuit het verstedelijkte vluchtelingenkamp Shati in Noord-Gaza. Ze waren daar om te filmen bij het geboortehuis van Hamas-leider Ismail Haniyeh. Eerder op de dag deed Al-Ghoul nog verslag vanuit Shati over hoe er daar werd gereageerd op de liquidatie van Haniyeh, die in de Iraanse hoofdstad Teheran werd gedood.

Beide mannen waren zichtbaar als journalist. Zo droegen ze allebei een persvest. Op beelden van Al Jazeera houden collega-journalisten het gehavende vest van Al-Ghoul omhoog. Ook laat de zender beelden zien van de auto vol met bloed. Al Jazeera stelt dat de twee collega's "gericht werden bestookt". Onder andere The Committee to Protect Journalists, een onafhankelijke ngo, heeft Israël om opheldering gevraagd over waarom de journalisten gedood zijn. Israël heeft daar niet op gereageerd.

Journalist eerder gemarteld

Al-Ghoul kwam in maart ook in het nieuws, nadat hij was opgepakt door het Israëlische leger. Bij Al Jazeera getuigde hij over de martelingen en vernederingen. Zo moesten hij en andere journalisten zich helemaal uitkleden en naakt op de grond liggen. Vervolgens werden ze geblinddoekt en vastgebonden. Ook vuurden Israëlische strijdkrachten af en toe waarschuwingsschoten af om de journalisten te intimideren.

De Nederlandse NVJ vroeg de Israëlische ambassadeur naar aanleiding daarvan op gesprek. Op dat verzoek en latere verzoeken is men niet ingegaan, zegt de NVJ.

De oorlog in Gaza is het dodelijkste conflict voor journalisten sinds er in 1992 werd begonnen met het bijhouden van het aantal doden. Tot nu toe zijn er minstens 120 journalisten omgekomen. Daarbij gaat het grotendeels om journalisten van lokale Palestijnse mediabedrijven. Met Al-Ghoul en El Rify zijn er nu vier Al Jazeera-journalisten gedood.

In oktober waren kijkers van Al Jazeera live getuige van een persoonlijk drama van de bekende verslaggever Wael Al-Dahdouh. Al-Dahdouh was aan het werk toen hij hoorde dat zijn vrouw en enkelen van zijn kinderen waren gedood bij een luchtaanval op Gaza. Camera's zonden live uit hoe hij zijn dode kinderen bezocht. In januari verloor diezelfde correspondent zijn zoon, die ook werkte voor Al Jazeera.

Zeven correspondenten Gaza

De omroep benadrukt dat ze ondanks het gevaar doorgaan met berichten over de oorlog. De Qatarese zender speelt een cruciale rol in de berichtgeving over Gaza, zegt de NVJ. Zo heeft Al Jazeera als enige internationale zender zeven correspondenten verspreid over Gaza plus nog een groot team van cameramensen en producers. Andere internationale media zijn voor nieuws uit Gaza grotendeels afhankelijk van de berichtgeving van Al Jazeera. Die berichtgeving is erg kritisch op Israël en deelt veelvuldig ongecensureerde beelden van slachtoffers.

Al Jazeera is al langer een doorn in het oog voor de Israëlische premier Netanyahu, die de Arabische zender eerder "opruiend" en een "spreekbuis van Hamas" noemde. In mei verbood Israël de zender en viel het leger een geïmproviseerde redactieruimte binnen in Jeruzalem. Apparatuur van de journalist werd meegenomen. Ook dat leidde tot veel geschokte reacties bij journalistenorganisaties.

In onderstaande video gooien journalisten in Gaza hun beschermende persvesten demonstratief op een hoop, uit protest na de dood van twee journalisten van Al Jazeera.