Weer veilig zwemmen in plas bij Dordrecht na terugdringen PFAS

Het is weer gerust plonzen in de zwemplas Merwelanden bij Dordrecht. De PFAS-concentraties in het water liggen weer onder de advieswaarden van het RIVM. De provincie Zuid-Holland heeft het negatief zwemadvies ingetrokken dat ruim een jaar geleden werd afgegeven.

In juni vorig jaar meldde tv-programma Zembla dat er "schrikbarend hoge" concentraties PFAS in het water rondom de fabriek van chemisch bedrijf Chemours gevonden waren. Jarenlang loosde dat bedrijf PFAS zowel in het water als in de lucht. Het spul werd aangetroffen in een omtrek van zo'n 15 kilometer rondom de fabriek.

Doorgespoeld

Vooral in de Merwelanden was het te gevaarlijk om te zwemmen, daarom kreeg die plas een negatief zwemadvies. Maar nu zijn de PFAS-waarden fors gedaald. Dat komt doordat het water de laatste tijd vaak is doorgespoeld met schoon water. Nu is de PFAS-concentratie zelfs onder de normen van het RIVM.