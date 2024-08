Overstromingen na regenval in Noord-Korea, buurland Zuid-Korea biedt hulp aan

In Noord-Korea zijn meer dan 5000 mensen geëvacueerd na overstromingen door zware regenval, melden staatsmedia. Het gaat om een regio in het noordwesten van het land, vlak bij de grens met China.

Duizenden huizen zijn als gevolg van de regenval onder water komen te staan. Ook veel landbouwgrond is ondergelopen. Bij de evacuatie zijn tien militaire helikopters en boten van de marine ingezet.

Hoe groot het overstroomde gebied exact is en of er mensen vastzitten door de overstromingen, is niet duidelijk. Ook over mogelijke slachtoffers is niets bekendgemaakt.

Noodtoestand

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de noodtoestand uitgeroepen. Op foto's die het staatspersbureau KCNA naar buiten bracht, is te zien hoe de Noord-Koreaanse leider het rampgebied bezoekt. Te zien is hoe Kim in een rubberen bootje stapt en door getroffen gebied vaart. Ook zijn foto's gedeeld waarin hij in een zwarte auto door overstroomd gebied wordt rondgereden.

Dat Noord-Koreaanse staatsmedia over een "ernstige crisis" spreken, is opvallend: Noord-Korea deelt normaal gesproken weinig tot geen informatie over rampen die zich binnen de landsgrenzen afspelen.

Zuid-Korea biedt hulp aan

Buurland Zuid-Korea heeft Noord-Korea humanitaire hulp aangeboden. In een verklaring zegt het Zuid-Koreaanse ministerie van Eenwording dat het land bereid is om op korte termijn de "humanitaire problemen" van Noord-Koreaanse burgers in het getroffen gebied aan te pakken.

Het is onduidelijk of Noord-Korea het hulpvoorstel zal accepteren: de spanningen tussen beide buurlanden zijn de afgelopen maanden weer opgelopen. In 2022 wees het land een hulpvoorstel van Zuid-Korea af tijdens de coronapandemie.