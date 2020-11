Inmiddels 8 miljoen mensen in donorregister

Steeds meer mensen leggen in het donorregister vast wat er na hun dood met hun organen en weefsels moet gebeuren. Minister Van Ark voor Medische Zorg laat weten dat er sinds vandaag 8 miljoen ingevulde keuzes in het register staan.

Op 1 juli van dit jaar ging de nieuwe donorwet in. Mensen die hun keuze, ondanks herhaalde verzoeken, niet hebben geregistreerd, worden sinds die wetswijziging als orgaandonor aangemerkt.

Brieven

In de aanloop naar het van kracht worden van de wet steeg het aantal inschrijvingen in het register al behoorlijk, maar sinds 1 juli gaat het nog harder. In juni stond de teller nog op 7,1 miljoen, nu is dat dus 8 miljoen. Vrijwel zeker komt die toename door de brieven die mensen van de overheid hebben ontvangen als ze nog geen keuze hadden gemaakt.

Meer dan de helft van de mensen die een keuze hebben ingevuld (51,1 procent) zegt ja tegen orgaandonatie. Ruim een derde (37,6 procent) wil geen donor zijn en 11,3 procent laat de keuze aan iemand anders over.

Minister Van Ark roept iedereen die nog geen keuze heeft gemaakt op dat alsnog te doen. "Want als je zelf een keuze invult, is het na je overlijden voor je partner of familie duidelijk hoe jij dacht over het doneren van organen en weefsels."