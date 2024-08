Tweede Nederlandse roeigoud in Parijs: vrouwen vier-zonder de beste na zinderende race

De Nederlandse vrouwen namen al vanaf de start de leiding in de race met een halve bootlengte voorsprong op de Britse en Nieuw-Zeelandse concurrenten. Met nog 500 meter te gaan, waren Groot-Brittannië en Nederland weggeroeid van de rest van het veld en bleven ze continu dicht bij elkaar in de buurt.

Zo dicht bij elkaar dat vaak moeilijk te zien was wie op kop lag. Als de punt van de Nederlandse boot vooruit ging, schoot de punt van de Britse boot er weer langs. En andersom.

Een scenario als in de dubbelvier bij de vrouwen, die gisteren in de allerlaatste meter werden verslagen door de Britten, leek zich opnieuw te ontvouwen. Maar nu was het Nederland dat net meer over had. Op de streep was het verschil 0,18 seconden.

Op de zesde dag van het olympisch roeitoernooi is de gouden medaille van de vier-zonder een opsteker voor de Nederlandse roeiploeg. Enkele minuten voordat de vrouwen naar de titel roeiden, lukte het Melvin Twellaar en Stef Broenink in de dubbeltwee niet om hun favorietenrol waar te maken. Roemenië verraste met goud.

Ook de roeisters van de dubbeltwee slaagden er niet in om een medaille pakken.