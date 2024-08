Judoka's Steenhuis en Korrel kansloos in kwartfinales, via herkansing nog kans op brons

Guusje Steenhuis en Michael Korrel maken geen kans meer op olympisch goud. De Nederlandse judoka's hebben allebei kansloos verloren in de kwartfinales en gaan naar de herkansingen.

Steenhuis vocht tegen de Israëlische Inbar Lenir, die derde staat op de wereldranglijst voor vrouwen tot 78 kilogram. Lenir werd tevens wereldkampioen in 2023 en geldt als een van de favorieten voor goud in Parijs.

Lanir vloerde de Nederlandse met een offerworp, waarna Steenhuis aftikte: ippon.

De 31-jarige Steenhuis werd op de Olympische Spelen in Tokio zevende en wil die prestatie in Parijs verbeteren, via de herkansing kan ze nog de bronzen medaille bemachtigen.

Steenhuis vecht dan tegen Rika Takayama. De Japanse is de mondiale nummer negen.

Ze kende geen ideale voorbereiding op het olympische toernooi. Op de WK in mei in Abu Dhabi verloor ze in de achtste finales en raakte ze geblesseerd aan haar knie.

Korrel verliest met ippon

Korrel vocht tegen Moezaffarbek Toerobojev, de nummer vier van de wereldranglijst voor mannen tot 100 kilogram. De twee hadden drie keer eerder tegen elkaar gevochten, drie keer won Toerobojev.

Ook in de vierde onderlinge confrontatie bleek Korrel kansloos. Toerobojev pakte na een halve minuut al een punt door een goed uitgevoerde worp waarbij hij hard aan Korrels mouw trok.

Korrel moest daarna in het offensief, maar bleek kansloos. Toerobojev vloerde hem met een mooie heupworp en won de partij met ippon.