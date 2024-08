Geen olympisch goud, maar zilver voor Nederlandse roeiers Twellaar en Broenink

Waar Twellaar en Broenink in de halve finales een wake-up call hadden gekregen, toen ze vroeg in de wedstrijd ver achterop waren komen te liggen, vertrokken ze in de finale wel scherp. Toch kwam Nederland pas op 500 meter van de finish voor het eerst voorop te liggen. En dat maar voor heel even.

Want de Roemenen bleven dichtbij en zetten een verschroeiende eindsprint in toen de laatste honderden meters richting de finish begonnen.

Geen medaille Scheenaard/Veldhuis

Eerder op de zesde dag van het olympisch roeitoernooi lukte het Lisa Scheenaard en Martine Veldhuis niet te verrassen in de finale van de dubbeltwee.

Dat de Nederlandse vrouwen de finale roeiden, was al een prestatie op zich. Scheenaard en Veldhuis hadden zich afgelopen week pas via de herkansingen geplaatst voor de halve finales.

Daarin toonden ze plots goede vorm, wat onverwachte hoop op een medaille gaf. Maar in de finale bleek een vierde plaats het hoogst haalbare, Nieuw-Zeeland (goud), Roemenië (zilver) en Groot-Brittannië (brons) waren net wat sterker.

Scheenaard, al winnares van olympisch brons in Tokio, en Veldhuis vertrokken nog sterk en roeiden zelfs even op kop, maar zakten daarna langzaamaan terug.