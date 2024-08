NS maakt treinreizen fors duurder en schrapt 500 banen

De NS maakt verlies en om dat tegen te gaan worden treinreizen volgend jaar fors duurder. Ook schrapt het openbaarvervoerbedrijf 500 banen via natuurlijk verloop om kosten te besparen.

Dit jaar kon de NS een geplande tariefsverhoging van 8,7 procent nog uitstellen doordat het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer eenmalig 120 miljoen euro vrijmaakte. Maar voor volgend jaar is dat geld er niet, dus gaan de tarieven in 2025 alsnog 8,7 procent omhoog, zegt de NS. Boven op die 8,7 procent komt ook nog een inflatiecorrectie.

De NS gebruikt daarvoor het verwachte inflatiecijfer in 2025 van het Centraal Planbureau. Die verwachting komt pas later dit jaar, maar in februari ging het CPB nog uit van 2,5 procent inflatie in 2025. Als dat de verwachting blijft, dan zouden treinkaartjes dus ruim 11 procent duurder worden.

'Geen draagvlak voor steun'

Mocht de politiek opnieuw de NS extra willen steunen, dan kan die tariefsverhoging dus nog wel lager worden. "De steun vanuit de overheid vorig jaar was heel fijn", zegt een woordvoerder. "Maar in feite stel je met eenmalige steun een tariefsverhoging alleen uit. We zien nu geen draagvlak voor structurele hulp aan de NS."

In de eerste helft van dit jaar leed de NS 33 miljoen euro verlies. NS zegt last te hebben van structureel minder reizigers sinds corona en de blijvende impact van thuiswerken. Het aantal reizigers is nu 94 procent van het aantal voor corona.

Het spoorbedrijf wil in 2025 de dienstregeling op peil houden. "Die nieuwe afspraken zijn kostbaar", zegt Angelique Magielse, directeur financiën van de NS. "Daarom hebben het kabinet en de Tweede Kamer besloten de rekening daarvoor te verdelen over het Rijk, NS en de reiziger."

Hoofdkantoor

De 500 banen moeten verdwijnen op het hoofdkantoor en dat zal gaan via natuurlijk verloop. Dan gaat het dus om mensen die met pensioen gaan of zelf stoppen omdat ze ergens anders gaan werken. Op welke termijn dat moet gebeuren, is niet duidelijk. Maar het zal langer duren dan een jaar, verwacht de NS.

Die 500 banen zijn zo'n 10 procent van het aantal mensen dat nu nog op het hoofdkantoor werkt. Er vallen geen gedwongen ontslagen en de NS zegt dat er geen banen verdwijnen "in de operatie". Er hoeven dus geen machinisten en conducteurs weg.

Om minder kosten te maken gaat de NS ook kantoorruimte afstoten en het aantal IT-systemen verminderen. Ook bekijkt het bedrijf of opknapbeurten van treinen soberder kunnen. "Hoewel het niet volledig te voorkomen is, doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat de besparingen zo min mogelijk impact hebben op de reizigers", aldus de NS.