Handbalsters plaatsen zich al voor kwartfinales met zege op Brazilië

De Nederlandse handbalsters hebben zich geplaatst voor de kwartfinales op de Olympische Spelen. Een comfortabele overwinning op Brazilië (31-24) betekent dat Oranje met nog één groepsduel te spelen sowieso bij de beste vier in de poule zit. Daarmee is plaatsing voor de knock-outfase gegarandeerd.

Het uitvallen van Estavana Polman is een smet op de zege. De ervaren speelster ging al vroeg in de wedstrijd naar de grond met - op het oog - polsklachten en kwam ook niet meer het veld in. De ernst van haar kwetsuur is nog onduidelijk, al stelt ze zelf de komende wedstrijd te willen spelen.

Medisch onderzoek moet uitwijzen of Polman er de volgende wedstrijd bij kan zijn. Zaterdagochtend om 9.00 uur spelen de handbalsters hun laatste groepswedstrijd, tegen Hongarije.

Uitblinkers

Na een stroef begin, waarin Polman uitviel en Nederland op achterstand kwam, werden de Braziliaanse vrouwen bij vlagen overklast door Oranje. Dione Housheer profileerde zich door in de eerste helft vier keer te scoren, net als Angela Malestein.

Tegelijkertijd liet keeper Yara Ten Holte zich zien met enkele knappe reddingen, waaronder een gestopte strafbal van Brazilië. Hoewel de Braziliaansen in de eerste helft vaker schoten dan Nederland, scoorden ze minder. Dat was in belangrijke mate te danken aan Ten Holte.

Met name enkele snelle counters, een handelsmerk van het Nederlandse team, maakten het verschil. Oranje liep daardoor langzaam uit, bij het ingaan van de rust stond het 17-14.