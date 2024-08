Boëtius heeft goed nieuws: 'Ik zeg het nu gewoon: ik ben schoon'

Goed nieuws voor voetballer Jean-Paul Boëtius. De oud-Feyenoorder, bij wie in maart voor de tweede keer kanker werd gevonden, is schoon verklaard. Dat vertelde Boëtius zelf in het televisieprogramma De Oranjezomer.

"Het gaat goed met me", zei de eenmalig international woensdagavond. "Ik heb goed nieuws gekregen vanuit het ziekenhuis, twee weken geleden. We hebben het gewenste resultaat behaald. Eigenlijk mogen ze het pas na vijf jaar zeggen, maar ik zeg het nu gewoon: ik ben schoon", aldus Boëtius.

In september 2022 werd Boëtius al behandeld voor teelbalkanker. Omdat de tumor toen in een vroeg stadium werd geconstateerd, hoefde hij alleen een operatie te ondergaan.

In maart van dit jaar werden echter uitzaaiingen gevonden in de lymfeklieren achterin de buik, die betekenden dat Boëtius was aangewezen op chemotherapie.

Clubloos

Boëtius zit op dit moment zonder club, zijn contract bij het Duitse Hertha BSC liep vorige zomer af. Nu hij schoon is verklaard, wil de 30-jarige aanvaller snel een nieuwe club vinden.

Naast twee periodes bij Feyenoord speelde Boëtius onder meer voor FC Basel, Genk, Mainz en dus Hertha BSC. Hij speelde één interland: op 5 maart 2014 tegen Frankrijk, in de aanloop naar het WK in Brazilië.