Politie houdt 16-jarige jongen aan voor explosie bij Vlaardingse loodgieter

Een 16-jarige jongen uit Vlaardingen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een explosie in een woning van de familie van de bedreigde Vlaardingse loodgieter. Bij de explosie brak eind maart brand uit. Drie mensen raakten gewond.

De explosie was op 30 maart in een woning aan de Wilhelminastraat, naast de garagebox van de bedreigde loodgieter Ron van Uffelen. Drie personen moesten naar het ziekenhuis na het inademen van rook die vrijkwam met de uitslaande brand. De brandweer redde een van hen van het dak.

In het pand woonde familie van de Vlaardingse loodgieter, wiens panden al ruim een jaar doelwit zijn van explosies. In zijn garagebox naast de woning was eerder ook al een explosie geweest, schrijft Rijnmond.

De aanhouding van de 16-jarige jongen vond dinsdag plaats, laat de politie vandaag weten. De politie onderzoekt nog wat zijn rol was bij de explosie.

Gouden tip

De politie heeft meerdere personen aangehouden die worden verdacht van het plaatsen van explosieven, vooral minderjarige jongens. Een 27-jarige Rotterdammer werd in december vorig jaar aangehouden en is inmiddels veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Hij was chauffeur voor iemand die een explosief had geplaatst.

Het Openbaar Ministerie heeft een bedrag van 50.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de arrestatie van de opdrachtgever, want die is nog altijd niet gevonden.

Veiligheidsmaatregelen

Van Uffelen zegt niet te weten waarom hij zo vaak slachtoffer is van aanslagen. Zijn gezin en hij mochten maandenlang niet thuis wonen op last van de gemeente, omdat de dreiging daar te hoog was. Sinds juli is het huis weer opengesteld door de Vlaardingse burgemeester Bert Wijbenga.

Andere veiligheidsmaatregelen zijn nog wel van toepassing bij de woning. Zo is er cameratoezicht en wordt er extra gesurveilleerd. Het gebied rond de woning is bovendien aangemerkt als veiligheidsrisicogebied; de politie mag daar preventief fouilleren.