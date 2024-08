Olympische triatleten willen niet samen trainen, maar hebben elkaar nog nodig

Geen reserve

Richard Murray hoopt dat hij en Mitch Kolkman geen grote klachten zullen overhouden van het zwemmen in de Seine. "Hopelijk blijven we de komende dagen gezond, want we hebben geen reserve in Parijs", legt Murray uit.

Woensdag oordeelden officials dat het veilig genoeg was om in de veelbesproken rivier te zwemmen, maar er was na afloop nog steeds twijfel of het zwemwater wel schoon genoeg was.

De vrouwen hebben in Barbara de Koning wel een reserve meengenomen. Rachel Klamer zei na de triatlon "ontzettend veel" water van de Seine binnen te hebben gekregen. "We zullen het wel merken of ik ziek word. Ik kan me er nu niet druk over maken."