Ilse Paulis ziet zus Bente jaar na burn-out olympisch zilver pakken: 'Heel erg mooi'

"Toen ze tot de conclusie kwam dat het zo niet verder kon, was dat bijna een opluchting. We konden haar eindelijk echt helpen."

Dat moment kwam voor Bente in maart 2023, bij een wereldbeker in Varese. "Ik zat zó angstig in die boot, zó moe. Ik kon niks meer. Maar als ik er achteraf op terugkijk, ging het een half jaar daarvoor al niet lekker."

Vlak voor de WK in september zat ze er al doorheen. "Daarna hadden we drie à vier weken vrij, maar ik kwam totaal niet tot rust. Toen we weer moesten beginnen had ik er écht geen zin in, ik was veel te moe." Toch ging ze door, want olympische kwalificatie stond op het spel. "Ik kan nu niet stoppen, moet gewoon hard trainen en dan komt het wel goed."

Met lood in de schoenen in de boot

Zes maanden later kan ze het echt niet meer ontkennen. "Met lood in mijn schoenen stapte ik de boot in, niks lukte. Ik ging alleen maar langzamer. Dat klopte niet, want ik was harder aan het trainen."

Ook mentaal komt Paulis in een negatieve spiraal. "Ik moet goed zijn, ik moet laten zien wat ik kan. Maar als dat dan niet lukt, dan draai je eigenlijk gewoon een beetje door. Op die manier heb ik een burn-out gekregen."

Ze durft eindelijk eindelijk aan de bel te trekken en wordt door de bond een paar weken buiten het trainingsprogramma van de nationale ploeg gehouden. "Om alles weer een beetje op de rails te krijgen, mezelf weer te worden en het plezier terug te vinden in het roeien."