ING profiteert iets minder van de hoge rentes

ING heeft een iets minder goed kwartaal achter de rug. Mede door dalende rente-inkomsten en hogere kosten kwam de winst van ING in het tweede kwartaal van dit jaar uit op bijna 1,8 miljard euro. Dat is ruim 17 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Vorig jaar boekten banken nog historisch hoge winsten, grotendeels omdat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente flink had opgeschroefd om de inflatie te drukken. Omdat de spaarrente niet een-op-een mee omhoogging, hielden banken onderaan de streep stevige winsten over.

Inmiddels liggen de spaarrentes hoger, waarbij banken sinds september van de ECB geen rente meer krijgen uitgekeerd voor de buffers die zij verplicht bij de centrale bank moeten bewaren. In juni begon de ECB ook voorzichtig met het verlagen van de beleidsrente.

Rente-inkomsten

Bij ING daalde in het tweede kwartaal hierdoor de rente-inkomsten met bijna 6 procent. Hiermee daalde het belangrijkste verdienmodel voor de bank, de zogenoemde rentemarge. Dat is het verschil tussen het uitkeren van spaarrente en het innen van rente op kredieten en hypotheken. Bij ING ging die marge van 1,56 procent terug naar 1,48 procent.

Topman Steven van Rijswijk blijft hoe dan ook tevreden over de prestaties van ING, vooral omdat zijn bank er in het tweede kwartaal 248.000 klanten bijkreeg die meer dan één product bij de bank hebben. Dat betekent dat ze naast een bankrekening ook een lening of een creditkaart hebben. Vooral in Nederland, Duitsland en Spanje groeide dit type klanten.