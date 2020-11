Kritiek Kamer op kabinetsplan over avondklok

Veel partijen in de Tweede Kamer vinden dat het parlement betrokken moet worden bij het instellen van een avondklok. Het kabinet overweegt zo'n maatregel voor gebieden waar de cijfers over de coronabesmettingen niet omlaag gaan. Vanochtend werd duidelijk dat het kabinet de avondklok mogelijk wil maken via de 'Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag' en dat de minister van Justitie en Veiligheid die avondklok kan opleggen zonder dat het parlement daar over heeft gepraat.

Fractievoorzitter Jetten van regeringspartij D66 noemt de avondklok de meest ingrijpende coronamaatregel tot nu toe en vindt dat die niet kan worden ingesteld buiten het parlement om. PvdA en 50Plus uiten soortgelijke kritiek. De PvdA benadrukt dat in de coronawet afspraken zijn gemaakt over de rol van het parlement en vindt dat die ook hier zouden moeten worden gevolgd.

's Avonds niet de hond uitlaten

Ook de SP noemt het niet acceptabel dat de avondklok zonder betrokkenheid van het parlement een feit wordt. En de partij heeft ook inhoudelijk vraagtekens. "Hoe leg je uit dat mensen elkaar overdag treffen in schoolklassen en winkelcentra, maar 's avonds niet alleen buiten de hond mogen uitlaten?", vraagt SP'er Hijink zich af.

GroenLinks vindt dat een avondklok alleen in uiterste noodzaak en goed onderbouwd kan worden ingezet. En de partij ziet die onderbouwing tot nu toe niet.

PVV-voorman Wilders is helemaal tegen de avondklok. Volgens hem wil het kabinet Rutte vergaande bevoegdheden inzetten om "onze eigen mensen die niets verkeerds hebben gedaan na 22.00 uur binnen te houden".