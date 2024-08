Meerkamper Rijken: turner voor even, accountant voor het leven

De WK in de Scheldestad bleken als een katalysator te werken. Steeds vaker trainde hij bij Pax in Hoofddorp samen met Loran de Munck en Casimir Schmidt. Die twee haalden ineens weer het beste in hem naar boven.

"Ergens in maart van dit jaar deed ik een oefening op paard voltige. Die ging zo goed, dat ik op bondscoach Dirk van Meldert ben afgestapt. Ik wilde weten wat er eigenlijk nodig was om in aanmerking te komen voor een plek in de olympische ploeg."

De Belg keek hem met grote ogen aan. "Hij vroeg eerst of ik écht voor de Spelen wilde gaan. Toen hij vertelde wat er van me verwacht werd en Parijs halen volgens mij mogelijk was, ben ik extreem aan de slag gegaan."