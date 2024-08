Maduro beweert verkiezingsresultaten te delen na internationale druk

De Venezolaanse president Nicolás Maduro beweert dat hij bewijs zal delen van zijn verkiezingswinst. Die belofte volgt na druk vanuit binnen- en buitenland om de resultaten van de omstreden verkiezingen openbaar te maken.

Afgelopen zondag riep de kiescommissie van Venezuela zittend president Maduro uit tot winnaar. Volgens de commissie kreeg hij 51 procent van de stemmen en kan hij beginnen aan zijn derde termijn als president. De oppositie zou 44 procent van de stemmen hebben gekregen, maar de tellingen zijn niet openbaar gemaakt.

De oppositie heeft bij verschillende stembureaus tellingen opgevraagd. Die zouden moeten bewijzen dat hun gezamenlijke presidentskandidaat, Edmundo González, de eigenlijke winnaar van de verkiezingen is. Hij zou 70 procent van de stemmen hebben gekregen.

Maduro zegt nu dat hij bereid is om "100 procent van de gegevens te presenteren". Ook zou hij het Hooggerechtshof in Venezuela hebben gevraagd een onderzoek te doen naar de verkiezingen.

'Commissie op hand van Maduro'

Verschillende landen hadden Venezuela opgeroepen de verkiezingsresultaten openbaar te maken. De Europese Unie accepteert de verkiezingsuitslag niet totdat alle stemmen geteld zijn, zei EU-buitenlandchef Borrell gisteren. Hij noemde de telling van de oppositie een "aanvullende reden om de resultaten niet te accepteren" en zei dat de verkiezingsuitslag volledig en onafhankelijk geverifieerd moet worden.

Ook de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), een samenwerkingsverband van 35 staten op het Amerikaanse continent, erkent de uitslag niet. Volgens de organisatie bewijst het handelen van de kiescommissie dat deze op de hand van Maduro is.

Volgens de wet in Venezuela mogen onafhankelijke getuigen het tellen van de stemmen controleren, maar de uitnodiging om waarnemers van de EU toe te laten bij de verkiezingen werd ingetrokken. De Europese Unie overweegt mogelijke vervolgstappen als de volledige uitslag beschikbaar is. Wat voor stappen dit kunnen zijn, is niet bekend.

Rellen

In verschillende steden gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag, waarbij betogers en politieagenten slaags met elkaar zijn geraakt. Volgens lokale mensenrechtenorganisaties zijn sinds de verkiezingsdag elf doden gevallen bij betogingen, onder wie twee minderjarigen.

Maduro vindt dat de oppositie achter de tralies moet worden gezet na de protesten. "Gerechtigheid moet geschieden", zei Maduro in een persconferentie. Ze hebben "bloed aan hun handen" en "zullen nooit aan de macht komen".