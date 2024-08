17-jarige aangeklaagd voor moord op kinderen bij dansles in Southport

De 17-jarige jongen die werd opgepakt na de dodelijke mesaanval in Southport, is aangeklaagd voor de moord op drie kinderen. Hij is ook aangeklaagd voor tien pogingen tot moord. De lokale politie heeft dat bekendgemaakt.

De verdachte wordt vandaag voorgeleid in Liverpool. Zijn naam mag niet worden genoemd, omdat hij nog minderjarig is. Hij is dinsdag verhoord door de politie, maar het is nog onduidelijk wat zijn motief was. Er wordt niet uitgegaan van een terreurdaad.

De dader van de aanval heeft maandag drie jonge meisjes doodgestoken bij een dansles voor kinderen in een buurtcentrum. Ze waren 6,7 en 9 jaar oud. Ook twee volwassenen en acht kinderen werden verwond. Vijf kinderen verkeren in kritieke toestand, evenals de volwassenen.

"Ondanks dat het indienen van de aanklacht een mijlpaal is in het onderzoek, is dat nog altijd in volle gang", zegt politiechef Serena Kennedy in een verklaring. De 17-jarige is de enige verdachte van de steekpartij, die in het Verenigd Koninkrijk tot onrust heeft geleid.

Confrontaties in Londen en Hartlepool

Gisteravond raakten betogers slaags met de politie in Londen. Ook in de noordoostelijke stad Hartlepool waren er gewelddadige demonstranten op de been. Vier betogers werden daar opgepakt nadat de politie was bekogeld met flessen en eieren. Ook was een politieauto in brand gezet.

Extreemrechtse groepen gebruiken de mesaanval om woede tegen immigranten aan te wakkeren. Op sociale media gingen na de steekpartij geruchten rond dat de dader een islamitische asielzoeker was. Maar de verdachte is geboren in het Verenigd Koninkrijk, zo vertelde de politie. Voor zover bekend is hij ook geen moslim.

In Southport werd dinsdagavond een moskee aangevallen. Tientallen agenten werden verwond door relschoppers. Ook afgelopen nacht was er politie op de been in Southport om nieuwe rellen te voorkomen.