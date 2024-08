Parijs vandaag: medaillekansen op en in het water, tennisfinale in zicht

Elke olympische dag beginnen we met het programma. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Volg alles ook in ons liveblog en via een livestream. Vandaag dag 6. Klik hier voor het volledige programma.

De kop is eraf voor Nederland. Woensdagmiddag werden eindelijk de eerste olympische medailles van deze Spelen gewonnen en meteen is de collectie compleet: goud voor de roeiers van de dubbelvier, zilver voor de roeisters van de dubbelvier en op de valreep brons voor zwemmer Caspar Corbeau op de 200 meter schoolslag.

Medailles behaald op en in het water. In dat opzicht is vandaag een perfecte dag, want het regent finales op en in het Franse water.